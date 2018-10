Kaybolmaya yüz tutmuş meslek 40 kişiye istihdam oldu

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde, 10 ortağın bir araya gelerek kurduğu çanak çömlekçilik fabrikası çalışmaya başladı. Şu anda 40 kişinin istihdam edildiği fabrikada işçiler, el emekleriyle şekil verdikleri çamurları çanak ve çömleğe dönüştürüyor. Yüz yıllarca eskiye dayanan ve unutulmaya yüz tutmuş çanak ve çömleğin evlerde yerini alması hedefleniyor.

Çömlekçiliğin 1200 yıllık kaybolmaya yüz tutmuş bir kültür olduğunu belirten fabrikanın ortaklarından Metin Başbel, "Burada 2017 yılında bir şirket kurduk. 5 ay içerisinde de hem eğitim verdik hem de üretim yapıyoruz. Şu anda 40 kişi çalışıyor" dedi.

Kullanılan toprağın dünyanın en iyisi olduğuna dikkat çeken Başbel, "Bunun araştırmasını üniversitelerimizde yaptık. Bu şirketi kurup geliştirmek, Elazığ'a istihdam sağlamak istedik. Şu anda yaklaşık 35 kişi eğitim alıyor. İzmir'de getirdiğimiz bir ekip eğitim veriyor" diye konuştu.

Türkiye'nin her yerine ulaşmayı ardından da yurt dışına ihracatı düşündüklerini aktaran Başbel, şu anda 40 kişinin istihdam ettiğini tam kapasiteye ulaştıklarında rakamın 300 olacağını kaydetti.

Sağlık açısından toprağın fayda derecesinde ilk sırada olduğunu, ikinci sırada ise cam aldığına dikkat çeken Başbel, "Bütün zararlı toksitleri toprak atar, her yeri eşit derecede pişerek yemeğin lezzetli olmasını sağlar. Diğer metallerde ise tek noktaya vurduğu için ya yakar ya da diğer taraflarını çiğ bırakır. Bizim diğer çömleklerden farkı biz daha modern bir tesis kuruduk. Sağlığa uygun bir şekilde yapıyoruz. Her ürünün arkasındayız. Ürünlerimize ömür boyu garanti veriyoruz. Toprağımızın dayanıklıdır. Bin 200 derece ısıya kadar dayanıklıdır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Hanifi Şahin