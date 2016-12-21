Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca’ya gelen N.A., idaresindeki 54 VK 751 plakalı otomobil, Güven Mahallesi mevkinde kayganlaşan yolda takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan sürücü N.A., ile ismi öğrenilemeyen bir kadına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Hazer