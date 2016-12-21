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Kaygan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobil su kanalına uçtu. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaygan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

21 Aralık 2016 16:27

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca’ya gelen N.A., idaresindeki 54 VK 751 plakalı otomobil, Güven Mahallesi mevkinde kayganlaşan yolda takla atarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Durumu gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kazada yaralanan sürücü N.A., ile ismi öğrenilemeyen bir kadına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Hazer

Etiketler: kaygan yol, kaza, sakarya


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