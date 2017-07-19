Kayganlaşan yol sonları oldu

Edinilen bilgiye göre, Ordu-Fatsa arasındaki çevre yolunda Nefise Akçelik Tüneli çıkışında yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, Doğancan Demirer’in (25) kullandığı 28 AG 120 plakalı motosiklet yola savruldu. Bariyerlere vuran motosikletin üzerinde bulunan Doğancan Demirer ve Kudret Eren (20) önce bariyerlere sonra yola savrularak feci şekilde can verdi. Motosiklet ise aşırı hız sebebiyle kaza yerinden yaklaşık 300 metre öteye savruldu.

Gençlerin motosikleti emanet alarak gezmeye çıktıkları öğrenildi.

Metin Akyürek