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Kayganlaşan yolda 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 8 araç birbirine girdi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda 8 araç birbirine girdi: 1 yaralı

22 Aralık 2017 23:46

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi E -5 Karayolu Köşklü Çeşme Mahallesi mevkiinde saat 20.00’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı şeritte seyir halinde olan Ş.Ö. idaresindeki 34 FJ 7025 plakalı tır ve F.I. idaresindeki 58 SC 830 plakalı kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda aynı şeritten gelen 6 araç kayarak, yol ortasında duran tır ve kamyona arkadan çarptı. Kamyon ve tıra çarpan araçlardan birisi olan 34 PY 5571 plakalı otomobilin sürücüsü D.G. çarpmanın etkisiyle yaralandı.
Kazaya karışan sürücülerin ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan D.G. olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gebze Farabi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri tarafından da yolda güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kazaya karışan araçlar kaldırılarak, yol tekrardan trafiğe açıldı.
 

 

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