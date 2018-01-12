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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

12 Ocak 2018 15:05

Edinilen bilgilere göre, Kaynarca’dan Adapazarına giden Emin Vurgun yönetimindeki 54 VK 269 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç paramparça oldu. Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kafasına aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren şahıs ambulansla Yenikent Devlet Hastanesine nakledildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emin Vurgun vefat etti. Kazada hayatını yitiren Emin Vurgun’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Emin Vurgun’un cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Remzi Şimşek

Etiketler: kaygan yol, kaza, sakarya

 

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