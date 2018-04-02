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Kayganlaşan yolda otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Bursa’da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

02 Nisan 2018 03:49

Kaza, İzmir yolu Merinos mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik’ten dönen Orhan Sansa idaresindeki 16 FZ 360 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yağmur sebebiyle ıslanan yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki elektrik direğine çarparak durdu. Aracın hava yastıkları açılırken, içerisinde bulunan sürücünün eşi Şaziye, kızı Betül ve oğlu İbrahim Sansa yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü ise, kazayı yara almadan atlattı.
Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Ahmet Faruk Çabuk

 

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