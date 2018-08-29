Kaygısızlar dizisi BAŞROL oyuncuları KİMLER? HADİ yarışması ipucu 29 Ağustos

Kaygısızlar dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? HADİ yarışması ipucu 29 Ağustos... Bugünkü HADİ yarışmasının ipucusu Kaygısızlar dizisinden. Kaygısızlar dizisinin başrol oyuncuları kimlerdir? İşte tüm detaylar... Kaygısızlar dizisi başrol oyuncularını öğrenmek için tıklayınız
Yönetmen: Temel Gürsu, Cankat Ergin, Oğuz Yalçın, Uğur Erkır, Samim Değer, Ayhan Önal
Senaryo: Gani Müjde, Birol Güven, Kemal Kenan Ergen, Resul Ertaş, Fatih Solmaz, Yılmaz Okumuş, Metin Açıkgöz, Selçuk Erdem
Yapımcı: İlksen Fırat
İŞTE BAŞROL OYUNCULARI
Ercan Yazgan, Memnun Kaygısız.
Halit Akçatepe, Berber İsmail.
Ayşen Gruda, Sabriye Kaygısız.
Şenay Gürler
Şoray Uzun , Kültigin
Kaygısızlar Dizi Konusu
Üç karısı, 36 çocuğuyla köyden şehre asker arkadaşı İsmai'in (Halit Akçatepe) yanına gelen Memnun Kaygısız (Ercan Yazgan), iş bulana kadar onun yanında kalmak üzere evlerine yerleşir. Karısı Zeynep'le sakin bir hayat yaşayan İsmail'in, Kaygısız ailesi evlerine girdikten sonra tüm yaşamı değişir. Memnun'un iş bulup başka bir eve taşınma konusundaki kaygısızlığı, onlarca çocuğun gürültüsü ve 3 karısının yaptıkları İsmail'i ve karısını çileden çıkarsa da bir türlü evden kovamazlar.
Memnun'un büyük oğlu Eleman (Yalçın Avşar), bir restoranda eleman olarak çalışmaya başlar ve orada çalışan Burcu'ya aşık olur. Burcu, mahallenin kabadayısı Kültigin'in (Şoray Uzun) kızkardeşidir.
Dizinin favori karakterleri olan 3'lü çete haraç alma, adam dövme ve Burcu'yu koruma gibi rutin işlerle uğraşırken bir yandan Memnun'la uğraşmayı da ihmal etmezler. Memnun'un en eski karısı Sabriye (Ayşen Gruda) oto tamircisi Yılmaz Usta'nın (Yılmaz Köksal) yanında yardımcı olarak çalışır.
Kaygısızlar'ın en komik taraflarından biri konuyla alakasız absürt esprilerin dizi boyunca figüran oyuncular tarafından amatör oyunculuklarla yapılmasıdır. herhangi bir olayın ortasında, birden bir figüran oyuncu diziye girip genelde tek bir cümleyle lafını söyler ve oradan kaybolur.