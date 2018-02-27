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Kayı obası karıştı! Ertuğrul Sultan Alâddin’le karşı karşıya

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan 108. Bölüm fragmanı ile dizinin hayranları adeta şoka uğradı.

Kayı obası karıştı! Ertuğrul Sultan Alâddinle karşı karşıya

27 Şubat 2018 14:36
Kayı obası karıştı! Ertuğrul Sultan Alâddin’le karşı karşıya - Tıkla İzle

Birbirlerine öz kardeş kadar bağlı olan Bamsı ve Turgut arasında yaşanan kavga fragmana göre hüsranla bitti. ‘’Turgut Alp ölecek mi’’ sorusunun yanıtı sosyal medya da şimdiden büyük merak konusu haline gelirken fragmanda Ertuğrul Bey’in, Sultan Alâddin’in huzuruna elleri bağlı getirilmesi ve Alâddin’in kılıcını çekmesi dizinin izleyenlerine ikinci şoku yaşattı. “Ertuğrul, Sultan Alâddin’le niçin ters düştü?” “ Ertuğrul’un akıbeti ne olacak?” “Ertuğrul Bey, Sultan Alâeddin’in kılıcının ucundan nasıl kurtulacak?” İşte bütün bu soruların cevabı Diriliş Ertuğrul’un Çarşamba Akşamı saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanacak yeni bölümünde cevap bulacak.

Etiketler: Diriliş Ertuğrul, fragman

 

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