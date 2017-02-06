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Kayınpeder ile damat silahla çatıştı: 1 ölü

Samsun'da kayınpeder ile damadı arasında çıkan silahlı çatışmada damat vurularak hayatını kaybetti.

Kayınpeder ile damat silahla çatıştı: 1 ölü

06 Şubat 2017 07:08

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi 302. Sokak'ta bulunan Deniz Apartmanı'nda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhitlik yaptığı öğrenilen Aygün Ekşitoğlu'nun (42) eşi Nurçin Ekşitoğlu ailesi sorunlardan dolayı akşam saatlerinde babası Ayhan Yağız'ın (69) evine geldi. Eşinin peşinden kayınpederinin evine giden Aygün Eksitoğlu evin kapısını tekmelediği bir sırada eve gelen Ayhan Yağız damadının elinde tabanca olduğunu fark edince ve karşılıklı birlbrlerine tabancayla ateş açtılar. Bu sırada kayınpederinin kurşunlarına hedef olan Aygün Eksitoğlu apartmanın 6. katının merdivenlerinde vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. 8. katta oturan Ayhan Yağız ise evine kaçarak kendisini eve kilitledi.
Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Aygün Eksitoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Ayhan Yağız'ı evinde suçta kullandığı 7.65 mm çaplı tabancayla birlikte gözaltına aldı. Ölen şahsa ait de 9 mm çaplı tabanca ele geçti. Polis apartman girişinde 2 adet 9 mm çaplı boşkovan, maktülün bulunduğu yerde 9 adet 9 mm çaplı boşkovan ve 4 adet deforme olmuş mermi çekirdeği ele geçirdi. Ayrıca 6. katın duvarlarına da 11 adet kurşun isabet ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan Ayhan Yağız Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen damat ise otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 


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