Kayınpeder ve damadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Olay, Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticiliği yapan Hacı Murat K. (38), evinin bahçesinde beslediği 'Tyson' isimli köpeği yüzünden aynı apartmanda oturan Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacı Murat K., üzerindeki silahı ateşledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hilmi Şen ile Ali Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce güvenlikçi olduğu öğrenilen zanlının silah bulundurma ruhsatı olduğu öğrenildi. Hacı Murat K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Faruk Çabuk