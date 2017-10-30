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Kayınpedere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, aile içi anlaşmazlık nedeniyle ateşe verdiği cipteki yangını söndürmeye çalışan müteahhit damadı Murat Osmanoğlu'nu öldüren, kızı Özlem Osmanoğlu’nu da yaralayan tutuklu sanık Ali A.’nın yargılamasına devam edildi.

Kayınpedere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

30 Ekim 2017 21:27

Sanık hakkında savcı, damadı Murat Osmanoğlu'nu 'tasarlayarak öldürmek' suçundan, kızı Özlem Osmanoğlu'nu ise 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa veridi.

Davaya konu olan olay, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'nde geçen 8 Şubat'ta meydana geldi. 10 liralık benzin alan 70 yaşındaki Ali A., müteahhit damadı 54 yaşındaki Murat Osmanoğlu'nun oturduğu lüks siteye gitti. Ali A., aralarında anlaşmazlık bulunan damadına ait 35 KOZ 05 plakalı cipi ateşe verdi. Aracının yandığını gören Murat Osmanoğlu ile eşi Özlem Osmanoğlu müdahale etmek istedi. Bu sırada "Bunu siz istediniz" diye bağırdığı belirtilen Ali A., pompalı tüfekle damadı ve kızını vurduktan sonra kaçtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, iki çocuk annesi Özlem Osmanoğlu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Özlem Osmanoğlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli Ali A., jandarma ekiplerince Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ali A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Ali A., sanık avukatı Aslıhan Karataş Arpağ, müşteki avukatı Hakan Dimdik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Müytalaa veren duruşma savcısı, sanık Ali A. ile hayatını kaybeden Murat Osmanoğlu'nun arasında bir ev alışverişi nedeniyle dana önceden bir husumet olduğu, olay öncesi cezaevinden izinli olarak çıkan Ali A.'nın, Murat Osmanoğlu'nun aracını ateşe verdiğini, silahıyla Özlem ve Murat Osmanoğlu'na ateş ettiğini belirterek, Murat Osmanoğlu'nun ölümüne, Osmanoğlu'nun ise hayati tehlike oluşacak şekilde yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Savcı, sanık Ali A'nın damadı Murat Osmanoğlu'nu 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kızı Özlem Osmanoğlu'nu ise 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın karar verilmesi için incelenmesine ve karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Atakan Şen
 

Etiketler: ceza, kayınpeder

 

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