Olay, 31 Ekim 2015’te merkez Sanayi Mahallesi Kapçık Sokak’ta meydana gelmişti. Cinayet zanlısı Selçuk B. (32), kardeşi U.B. ile birlikte 5 ay önce evden ayrılan eşi S.B.’nin (25) kaldığı kayınpederi Fethi Aktaş’a (56) tüfekle ateş etmişti. Olayda Aktaş hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Üzerinden 1 yıl geçen olayın ardından açılan dava bugün Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya cinayet zanlısı Selçuk B. ve kardeşi U.B. ile maktul yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti ilk önce ağabeyine yardım ettiği ileri sürülen sanık U.B.’yi dinledi. U.B., olay günü ağabeyinden habersiz, onun kayınpederinin arayarak aracı olmak ve eşiyle bir araya getirmek istediğini söyledi. Ağabeyinin kayınpederinin kendisine küfürler ettiğini ileri süren U.B., “Ağabeyim ile birlikte kahveye geldik. Ağabeyimin kayınpederi bu kez beni arayarak yine küfür etmeye başladı ve nerede olduğumuz sordu. Daha sonra annem aradı, ağabeyimin kayınpederinin yanındaki bazı kişilerle evin önünde olduğunu söyledi. Kahvede biraz bekledikten sonra evin önüne gittiğimiz de beni gördüler ve üzerime saldırdılar. Beni altlarına aldılar. Yardım istemeye başladım, bu sırada ağabeyimin ‘Kardeşimi bırakın’ sözlerini duydum, sonra bir el silah sesi geldi. Üzerimdekilerin bazıları kalktılar, sonra peş peşe 2 el silah sesi daha gelince kurtuldum. Ağabeyimle eve kaçıp sığındık, tüfeği ağabeyimin elinde o zaman fark ettim. Muhtemelen beni altlarına alınca, ağabeyim beni kurtarmak için evden tüfeği almış” dedi.

Daha sonra cinayet zanlısı Selçuk B. mahkemeye ifade verdi. İfade öncesi ölen kayınpederi için başsağlığı dileyen zanlı Selçuk B., olay günü kayınpederinin kardeşini aradığını, telefonu kendisinin aldığını belirterek, şunları anlattı: “Kayın babam ‘Sen öleceksin’ dedi. Biz sokağa geldiğimiz de kardeşim önden araçtan indi. Kayınpederim ve yanındakiler biranda onun üzerine çullandı. Bende kaçtım, sonra evden tüfeği aldım. Kardeşimi bırakmaları için ihtar çektim, bırakmadıkları için ateş ettim. Kardeşimi öldürecekler zannettim.”

Taraf avukatlarının itirazları ve sorularının ardından tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Halil İbrahim Varlı