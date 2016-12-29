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Kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında

Gaziantep'te tartıştığı kayınpederi Doğan Suluhan’ı (52) av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hüseyin H. hakim karşısına çıktı.


29 Aralık 2016 10:54

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesinde “Kasten adam öldürmek’’ suçundan müebbet hapis cezası talebi ile yargılanan tutuklu sanık Hüseyin H. savunmasında pişman olduğunu söyledi. Eşi ile arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu, bu nedenle zaman zaman tartışmaların yaşandığı öğrenilen sanık Hüseyin H. duruşmada pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım mahkemenin adaletine sığınıyorum. Önceki savunmamı tekrarlıyor beraatımı talep ediyorum’’ dedi.

"Cinayeti kasten değil tasarlayarak işlemiştir"

Müşteki avukatı sanık Hüseyin H.’nin verdiği ifadelerde tutarsızlık olduğunu ileri sürerek, "Sanığın emniyette, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifade tutarsızlık vardır. Olayın yaşandığı şekle bakıldığında sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğü ortaya çıkıyor. Bu nedenle 'kasten' değil sanık Hüseyin H.’nin 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan yargılanmasını talep ediyoruz’’ dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Hüseyin H.’nin olay günü yanında taşıdığı tüfekle yakın mesafeden ateş ederek Doğan Suluhan’ın (52) ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının savunma yapmak için ek süre istemesi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olayın geçmişi

16 Nisan 2016 tarihinde Şahinbey Mahallesi Lohanzade Mustafa Nurettin Caddesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre 37 yaşındaki Hüseyin H. tartıştığı kayınpederi Doğan Suluhan'a (52) av tüfeğiyle ateş açmış, aldığı kurşun darbesiyle yere yığılan Suluhan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan cinayet olayı ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hüseyin H.'yi olay yerinin yakınındaki bir kahvehanede yakalamıştı.

Orhan Erkılıç
GAZİANTEP

Etiketler: Doğan Suluhan


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