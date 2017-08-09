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Kayınpederini önce dövdü, ardından da bıçakladı

Zonguldak’ta bir kişi, görüşmeye çağırdığı kayınpederini önce sopayla dövüp, ardından da bıçaklayarak yaraladı.

Kayınpederini önce dövdü, ardından da bıçakladı

09 Ağustos 2017 15:33

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. (30) hastanede karşılaştığı kayınpederi Şaban B. ile tartıştı. Şaban B. ise yaşadığı tartışma sonrası karakola giderek damadından şikayetçi oldu. Karakol çıkışı görüşmeye çağırdığı kayınpederini babası Ali A. (50) ile birlikte önce sopayla döven Ali A., ardından da kayınpederini bıçaklayarak yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar Ali A. ile Şaban B.’yi ayırırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi çağırdılar. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Damat Ali A. ile babası Ali A. ise olaydan sonra polis karakoluna giderek teslim oldu.

Hastaneye kaldırılan Şaban B.’nin hayati tehlikesi bulunurken, gözaltına alınan damat Ali A. ile babası Ali A. savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında
Yaşanan kavga ve bıçaklama olayı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde Ali A. ile babası Ali A.’nın tartıştıktan sonra Şaban B. ile kavgaya tutuştukları ve yanlarında bulunan Şaban B.’nin kızı Yadigar A.’nın kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. 

Vedat Kılıç


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