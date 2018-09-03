Kayınvalidesini öldürdü, 3 kişiyi yaraladı

Alınan bilgiye göre, Turan Ç. isimli şahıs, bugün akşam saatlerinde dini nikahlı eşinin annesinin Maçka ilçesi Yenicami mahallesindeki evine geldi. Turan Ç. (41), burada kayınvalidesi Bedriye Kargı (68) ve dini nikahlı eşi Hediye Kargı (40) ile tartışırken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği tabanca ile önce kayınvalidesini başından silahla vurarak ağır yaralarken, ardından eşi ve üvey oğulları Batuhan Atilla B. (18) ve Berkay B. (17) silahla vurarak kaçtı. Yaralı şahıslar KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne tedavi altına alınırken, kayınvalidesi burada hayatını kaybederken, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. Öte yandan olay sonrası kaçan Turan Ç.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ozan Köse