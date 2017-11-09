Kayıp adam bir yıldır bulunamıyor

En son 27 Kasım 2016 tarihinde Malazgirt’te görülen 50 yaşındaki Fariz Yıldırım’ın bulunması için çalışmalar gece gündüz devam ediliyor. Tüm ilçe halkı, emniyet güçleri ve televizyonların kayıp arama programlarının sürdürdüğü çalışmalarda 346’ıncı gün geride kalırken, Yıldırım’dan ise hiçbir iz bulunamadı. Fariz Yıldırım’ın oğulları Bayram, Sinan ve Gökhan Yıldırım, yaklaşık bir yıldır babalarını bulmak için her yolu denediklerini ama bir sonuç alamadıklarını söyledi. Babalarını aramaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırım kardeşler, "Tam tamına 346 gündür her yola başvurduk ama hiçbir sonuç elde edemedik. Bu konuda özellikle yetkililerden yardım bekliyoruz. Malazgirt ve tüm Türkiye’de herkes seferber olmuş babamızı arıyor. Annem ve tüm aile perişanız. Ölü veya diri artık bulunmasını istiyoruz. Aile olarak babamızdan haber alınana kadar bu çalışmaların yetkililer tarafından aktif olarak devam etmesini istiyoruz" dedi.

Kayıp babalarının sanki yer yarılıp içine girdiğini ifade eden Yıldırım kardeşler, "Aile olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Babamız 50 yaşında ve akli dengesi yerinde, gayet sağlıklı biriydi. Babamızın kimseyle alıp veremediği bir şey yoktu. İlçede sevilen birisiydi. Şimdi tüm ilçe ve tüm Türkiye’deki hayırsever vatandaşlar hep beraber babamızı arıyoruz. Bu şekilde ortadan kaybolması bizi perişan etti. Hem ilçe halkı hem de emniyet güçleri aramalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Arama yapanlardan ve herkesten Allah razı olsun. Şu ana kadar babamızla ilgili hiçbir iz bulunamadı" ifadelerini kullandılar.

Veysel Eşin