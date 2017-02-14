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Kayıp adamın cesedi elektrik direğinde bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki gün önce kaybolan 31 yaşındaki Ersin Üşenmez enerji nakil hattında ölü olarak bulundu.


14 Şubat 2017 15:30

31 yaşındaki Ersin Üşenmez geçen Pazar günü ortadan kayboldu. Ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu genç için arama çalışması başlatıldı. Ersin Üşenmez’in arama çalışmalarına katılan ailesi ve yakın arkadaşları bugün saat 10.00 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’ne yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunan enerji nakil hattı direğinde bir kişinin asılı halde bulunduğunu gördü. Gencin yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis yaklaşık 25 metre yükseklikte enerji nakil hattında kemerinden asılı halde duran gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından elektrikler kesilerek Ersin Üşenmez’in asılı bulunduğu yerden indirilmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye merdiveninin Üşenmez’e ulaşamaması üzerine olay yerine vinç çağrıldı. İtfaiye erleri vincin gelmesiyle yaklaşık 25 metre yüksekte asılı halde duran gencin cansız bedenini direğe takılan pantolon kemerini keserek indirdi. Üşenmez'in cesede Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Etiketler: elektrik direği, intihar


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