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Kayıp adamın cesedi uçurumda asılı bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 Eylül tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan adam, evinin önündeki uçurumda asılı vaziyette bulundu. Özbay'ın define meraklısı olduğu ve yine define aramak amacıyla uçurumdan aşağı inmek isterken düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kayıp adamın cesedi uçurumda asılı bulundu

02 Ekim 2016 16:51

Son olarak 11 Eylül Pazar günü Kurban Bayramı arifesinde görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Adil Özbay (60), Hacıobası Mahallesi İnönü mevkiindeki kulübesinin önündeki uçurumda sürüsünü otlatmakta olan kadın çoban tarafından asılı vaziyette bulundu.

Yaklaşık 29 metrelik uçurumda bir cesedin asılı olduğu bilgisini alan Manavgat Jandarma Komutanlığı İlçe Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin olay yerindeki incelemesinde cesedin kurban bayramı arifesinde kaybolduğu bildirilen Adil Özbay’a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde ve şahsın tek başına yaşadığı bildirilen kulübede yaptığı incelemelerin ardından Adil Özbay’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adil Özbay’ın 2 yıl önce eşinden boşandığı ve Hacıobası Mahallesinde kendisine ait tarlaya yaptırdığı kulübede tek başına yaşadığı bildirildi. Olay yerindeki yakınları ve diğer vatandaşlar, Adil Özbay’ın define merakı olduğunu, evinin yakınında birçok yerde define aramak için kazılar yaptığını, define aramak amacıyla inmeye çalıştığı uçurumdan düşmek suretiyle ölmüş olabileceğini belirtti. 

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, Manavgat


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