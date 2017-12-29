Kayıp aileyle ilgili olarak tutuklu kardeşlerin babası, serbest bırakıldı

Kastamonu’da Bürme Köyüne bağlı Kuzören Mahallesinde 29 Kasım’da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 31 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Bölüğü ekipleri, kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Bürme Köyü civarında ve yanan evlere 10 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan traktörün olduğu Elmayakası Köyünde arama çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen henüz bir sonuç alınamadı.

Öte yandan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da, daha önceden tutuklanan Erkan K. ile Ersan K. kardeşlerinin babası Orhan K.’da gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Daday ilçesine bağlı Sarpun köyünde yaptıkları aramada kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesine ait 1 adet küçükbaş hayvanın bulunması üzerine Orhan K.’yı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Orhan K., adliyeye sevk edildi. Orhan K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Kasım’da çıkan yangında Fazıl Çataloğlu’nun torunu Serdar Çataloğlu’na ait olduğu tahmin edilen ve yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor. Ayrıca şuana kadara olayla ilgili Erkan K. ve kardeşi Ersan K. ve Erkan K.’nın kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

Vedat Yunus İkizoğlu