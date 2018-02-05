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Kayıp alzheimer hastası 8 saat sonra bulundu

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın, 8 saat sonra sağ olarak bulundu.

Kayıp alzheimer hastası 8 saat sonra bulundu

05 Şubat 2018 18:45

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Adalar köyünde ikamet eden 75 yaşındaki alzheimer hastası Hatice Arslan, dolaşmak için çıktığı evine geri dönmedi. Ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu Hatice Arslan, 8 saat sonra sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın, hastanedeki ve karakoldaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 

Vedat Yunus İkizoğlu 

Etiketler: alzheimer hastası, kastamonu

 

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