Kayıp alzheimer hastası aranıyor!

Mustafakemalpaşa ilçesinden misafir olarak geldiği kızının evinden çay içmek için çıkan 74 yaşındaki Refik Bektil, kayıplara karıştı. Osmangazi'ye bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde kızının yanında kaldığı öğrenilen Refik Bektil, 5 gündür kayıp. Alzheimer rahatsızlığı bulunan yaşlı adamı yakınları her yerde arıyor. Evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Refik Bektil'in yakınları polise müracaatta bulundu.

Dayısının başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirten Gökhan Bora, "Dayım bir yere gittiği zaman geriye dönmemezlik yapmazdı. Kayapa, Ürünlü, İzmir yolunda göründüğüne dair ihbarlar polise yapılmış. Biz yapılan ihbar yerlerine gittiğimizde dayımızı bulamadık. Yanında telefon vardı. Üç kez çaldı, cevap veren olmadı. Şu anda telefonun şarjının bittiğini tahmin ediyoruz. Telefonu bir yerlerde düşürmüş de olabilir. Görenlerin 0537 4270178 nolu telefona veya en yakın emniyet güçlerine haber vermesini istiyoruz" dedi.

Serkan Akkuş

