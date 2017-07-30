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Kayıp Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

Çanakkale'de 28 Temmuz günü kaybolan alzheimer hastası 75 yaşındaki Ümmahane Akpınar, AFAD ve Jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

30 Temmuz 2017 13:20

75yaşındaki Alzheimer hastası Ümmahane Akpınar isimli vatandaş, 28 Temmuz 2017 Cuma günü Çanakkale merkez Serçeler köyünde kayboldu. ÇanakkaleAFAD ve Jandarma ekipleri, kayıp vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Köpek iz arama timinin de katıldığı Gece gündüz aralıksız sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında havadan görüntüleme için drone da kullanıldı. Yaklaşık 48 saatlik aramalar neticesinde, Ü.A, 30 Temmuz Pazar günü sabah saat 10:15'te Serçeler köyüne 1 km mesafede bulunan ormanlık alandaki dere kenarında canlı olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan vatandaş, sağlık ekiplerince yapılan gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. 

Gürkan Düzenli


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