Kayıp anne ve iki kızı bulundu

Olaydan sonra Osman Keçeci, eşi ve iki çocuğu için polise kayıp başvurusu yaptı. Anne ile kızının kaybolmasıyla ilgili haberin televizyonlarda yayınlanması üzerine Emine Keçeci kocasına ulaşıp kendisinin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olduğunu söyleyip evine döndü.

Emine Keçeci'nin, iki çocuğunu alıp evden ayrılmasına ise yine kocasının sebep olduğunu belirterek, "Kocam eve bakmıyordu, ilgilenmiyordu bize para vermiyordu. Bu nedenle bunalıp iki çocuğumu alıp evi terk ettim. Çocuklarımla önce İstanbul'a gittim. Daha sonra da Kırklareli Lüleburgaz'a geçtim. Buradan sığınma evine gidecektim. Yaşlı bir karı koca ile tanıştım onlar bana yardım etti evini açtı. O günden beri onların evinde misafir olduk. Onlarla beraber mantar toplamaya çıktık" dediği ileri sürüldü.

Osman Keçeci ise eşi ve iki çocuğunun hayatından endişe ettiğini ancak bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.