Kayıp çocuğun cesedine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre, Sazova Mahallesinde yaşayan Yavuz Demir, dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan 16 yaşındaki gencin ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, son görüldüğü alanlarda yaptığı aramada, Demir'e ait okul çantasını buldu. Çocuğun Porsuk Çayına düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, hemen alandaki suyun seviyesini indirmek için bentleri kapadı. AFAD, DAK, AKUT ve İtfaiye ekipleri, gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde devam eden aramalarda, Yavuz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan gencin cesedinin bulunmasının ardından olay yerinde bulunan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.