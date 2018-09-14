Kayıp çocuk evinin 4 kilometre ilerisinde bulundu



Olay, Keles ilçesi Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri-Nuran B. çifti oğulları Çınar B.'nin (9) evde olmadığını fark etti. Bunun üzerine çift durumu jandarmaya haber verdi.

Keles İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve mahalleli çocuğu bulmak için seferber oldu. Yapılan aramalarda çocuk jandarma ekipleri tarafından evinin 4 kilometre uzaklığında 3 saat sonra bulundu. Ekipler, çocuğun ormanlık alana doğru yürüdüğünü ifade etti. Yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor.