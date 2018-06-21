Kayıp çocuklarından gelecek haberi bekliyorlar

Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nda ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’inden 6 gündür haber alınamazken, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 906 gündür kayıp olan 2 çocuktan 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı, başkalarının da aynı üzüntüyü yaşamaması için Kelkit Çayı etrafına önlem alınmasını istedi. Acılı baba Taşçı, 3 yıla yakın bir zamandır buruk bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Bu zamana kadar herhangi bir emare bulamadık. Yetkilerimizde elinden geleni yapıyorlar ama bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu ırmak sürekli can alıyor. Her sene bir kişi gidiyor bu ırmağa. Bu ırmak kenarlarını kapatmak bu kadar zor mu yapılamayacak bir şey mi? Bizim acımızın dindirilmesi için burada önlem alınmasını istiyoruz. Bunlar defalarca söylendi, neden yapılmıyor? Yetkili kişilere ilettik söyledik ama maalesef bir gayret çalışma yok. Bir kaç hafta önce bir çocuğumuzun daha cenazesi sudan çıkarıldı. Muhtarımız kayıp cenazesi bulunamadı. Belirli noktalara tel örgü konulup kamera sistemi yerleştirilebilir. Bizim canımız yandı başkasının ki yanmasın bu saatten sonra" dedi.

AĞRI’DA KAYBOLAN LEYLA’NIN AİLESİ İLE AYNI ACILARI YAŞIYORLAR

Kayıp çocuklardan Bayram Erol’un annesi Adile Erol ise Ağrı’daki kayıp çocuğu televizyondan izlediğini ve çok üzüldüğünü kaydetti. Aynı acıları 3 yıla yakın bir zamandır yaşadıklarını ifade eden Erol, "Onların yaşadığı acıyı ancak bir anne, baba aile bilir. Onun için çok üzüldüm. Kaç gündür televizyonlardan görüyorum. İnşallah biran önce bulunur çocuklarına kavuşurlar. Biz sonucu geç kaldık, mutsuzuz. Ama şuan ne olduğunu bildiğimiz için mutluyuz, göremeyeceğim içinde üzgünüm. İnşallah o aile çocuklarına sağ salim kavuşur" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN MEZARI IRMAK OLDU"

Bir anne olarak eşi ile birlikte çok büyük acılar çektiklerini ifade eden Erol, "Çocuğumuzdan bir parça da olsa bulundu şükürler olsun. İncelemeler devam ediyor, bekliyoruz bir cevap gelmedi. Bulgular üzerine çalışmalar devam ediyormuş. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Çocuğumuza kavuşacağız inşallah. Çocuğum ırmakta bulundu, ırmaktaymış. Bu ırmak bize zindan oldu, çocuğumun mezarı ırmak oldu. Bir aile, anne için çok zor. Bu acıyı yaşayan bilir inşallah kayıplarımıza tez zamanda kavuşuruz" diye konuştu.

KAYIP ÇOCUKLARDAN BAYRAM’A AİT BAZI EMARELERE ULAŞILMIŞTI

Reşadiye’de hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için başlatılan çalışmalarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemik parçalarının DNA testinde Bayram Erol’a ait olduğu tespit edilmişti. Ayrıca 2 Haziran tarihinde ise Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil Karaçam’ın cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta JAK ekipleri tarafından bulunmuştu. 25 Nisan tarihinde trafik kazası sonucu Kekit Çayı’nda devrilen araçta suya kapılarak kaybolan muhtar Ayhan Cebe ile ilgili ise henüz bir emareye ulaşılamadı.

Nurhan İçmez