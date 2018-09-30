Kayıp Edanur Yaka'dan sevindirici haber

Akhisar'da yaşayan Edanur Yaka'dan (15) 1 Eylül tarihinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Baba Abdilmecit Yaka emniyete ihbarda bulundu. Edanur Yaka, ülke genelinde aranma kayıtlarına aldırılarak şahsın bulunmasına yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda emniyet ekipleri, Edanur'un cep telefonunu Salihli ilçesinde satıldığını tespit etti.

Emniyet ekiplerinin arama çalışmalarını genişletmesi sonrası Edanur Yaka'nın Konya'da olduğu belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa operasyon sonucu kayıp Edanur Yaka, arkadaşıyla kaldığı ikametten alındı. İddiaya göre Edanur'ın kaçırılmadığı, ailevi problemlerinden dolayı kaçtığı belirtildi. Gerekli işlemlerin ardından Edanur Yaka, Konya'da bir yurda teslim edildi.

Barış Gezici

