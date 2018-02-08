Yenişehir´den getirilerek 5 aydan bu yana Karalar Mahallesi'ndeki özel rehabilitasyon merkezinde tedavisine devam edilen yüzde 50 zihin engelli 53 yaşındaki İsmail Şengün, salı günü saat 17.00 sıralarında merkezin arka kapısından çıkarak Halhalca istikametine doğru yürümeye başladı. Görevliler bir süre sonra zihinsel engelli adamı bina içerisinde aramaya başladılar. Binanın dört bir yanında yapılan aramalarda adam bulunamayınca güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde engelli adamın binadan ayrıldığı belirlendi.

7 saat boyunca yakın köylerde arama yapan jandarma ekipleri, engelli adama rastlamayınca, AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı köpek timinden destek istedi. Aramalara gönüllü kurulan İnegöl İNDAK ekibi de katıldı. Kayıp engelliyi 30 kişilik ekip aramaya başladı. Barut isimli arama köpeği, engellinin rehabilitasyon merkezindeki yatağının çarşafını koklayıp şahsı aramaya başladı. Öte yandan, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na ait ısıya hassas drone ile de arama yapıldı. Yenişehir ilçesine bağlı Çayırlı köyünde yapılan aramalarda kayıp engelli adam bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen İsmail Şengün, ailesine teslim edildi.

Salih Bakıcı

