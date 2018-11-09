Kayıp Evrim'in ailesinin ağzını bıçak açmıyor

Zile ilçesinde bulunan M tipi cezaevinde 109 gündür tutuklu bulunan Evrim'in annesi Dilek Atış gece saatlerinde Turhal Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Gece yakınları tarafından cezaevinden alınan Dilek Atış, basın mensuplarını sorularını cevapsız bıraktı. 1.5 yaşındaki kızı Sati Atış'a kavuşan anne Atış'la röportaj yapmak isteyen basın mensuplarına Evrim'in amcası Niyazı Atış izin vermedi. Basın mensuplarına konuşmama kararı aldıklarını ifade eden Atış, Evrim'in annesinin de açıklama yapmayacağını kaydetti. Sessizliğin hakim olduğu köyde ise vatandaşlar bugüne kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuca ulaşılamamasından dolayı üzüntü yaşıyor.

"Çocuk ölmüş olsa, kayıp olsa bulunurdu"

Köy halkından Ali Çelik, Evrim'in annesinin tahliye olarak küçük kızına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Köylülerden İsmail Özeri ise kendisinin de aylar süren aramalara katıldığını ama bir sonuç alınamadığını ifade ederek, "Hepimiz üzgünüz ama ne yapalım kader böyle imiş. Bulamadık, annesinin de tahliye olduğunu yeni duyduk. Çocuk ölmüş olsa, kayıp olsa mutlaka bulunurdu. O demek ki kaçırıldı bir şey bulunamıyor. Babası öyle bir şey yapacak insan değil" diye konuştu.

117 gün sonra arama çalışmaları sonlandırılmıştı

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde hayvancılık yapan Burhan-Dilek Atış çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Evrim'in yaylaya kurdukları çadırların olduğu bölgeden kaybolmasının ardından 117 gün süren arama çalışmaları sonlandırılmıştı. Arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra hassas burunlu iz takip ve kadavra köpekleri katılmıştı. Bugüne kadar bir sonucu ulaşılamazken çalışmalar adli olarak devam ediyor. Çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile tutuklanan baba Burhan Atış ise Zile M Tipi cezaevinde tutukluluğu devam ediyor.

Nurhan İçmez

