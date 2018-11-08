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Kayıp Evrim'in annesi tahliye edildi

Kayıp Evrim'in annesi tahliye edildi
Kayıp Evrim'in annesi tahliye edildi

Tokat’ın Turhal ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim’in olayla ilgili tutuklu bulunan annesi Dilek Atış, Turhal Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı kararla tahliye edildi.

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda 10 Temmuz günü kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ın annesi Dilet Atış ve babası Burhan Atış, kızlarının kaybolması ile ilgili verdikleri şüpheli ifadeler üzerine 24 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Anne Atış için Turhal Sulh Ceza Mahkemesi akşam saatlerinde adli kontrol şartı ile tahliye kararı aldı. Kararın ardından Atış tutuklu bulunduğu Zile Cezaevinden serbest bırakıldı. 109 gün cezaevinde kalan anneyi cezaevinin önünde bekleyen yakınları içerisinde bulundukları araçtan inmedi. Serbest kalan anne basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.  

Nurhan İçmez - Yaşar Erkan İçen
 

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