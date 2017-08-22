Kayıp eylemci kadın AFAD tarafından aranıyor

İşten çıkarıldığı 5 yıldızlı otelin önünde boynuna kırık şişe parçası dayayarak maaşının verilmediğini öne süren Hatice Durmaz, müşahede için yatırıldığı hastaneden bir gün sonra taburcu edildikten sonra ailesi kendisinden haber alamadı. Kızı ve oğlunun polise ve savcılığa yaptığı başvurunun ardından Kemer Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 haftadır kayıp olan 4 çocuk annesi Durmaz’ın bulunması için tüm yurttaki güvenlik birimlerine gerekli bilgiler gönderilirken Antalya’dan bir AFAD ekibi Kemer’e geldi. Kemer Emniyet Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekibinin değerlendirme toplantısından sonra ilk olarak kayıp kadının son görüldüğü yer olan Kemer Devlet Hastanesi çevresindeki yaklaşık 2 kilometre karelik alan iki ayrı ekip tarafından tarandı. Ekipler daha sonra kadının işten ayrıldığı otel yakınındaki Çalıştepe sırtlarında arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar devam ediyor.

Annesinin 4 ay çalıştığı otelde kendisinin de 1 ay çalıştığını söyleyen Sultan Durmaz, annesinin eyleminden sonra kendisinin 1 aylık maaş alacağının banka hesabına yatırıldığını söyledi. Durmaz, Kemer Polis Merkezi’nde görüştüğü polislerin kendisine, “Hatice hanımın maaş alacağını elden ödedik” dediklerini anlattı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemer Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı göndererek Hatice Durmaz’ın bulunması için hastane ve otogar güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini isterken, Sultan Durmaz da annesinin fotoğraflarını bastırarak taksi duraklarına dağıtmaya başladı.

Hanım Türk

