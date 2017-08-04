Kayıp genç 7 gün sonra bulundu

Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde ikamet eden Lokman Aslan, geçen haftadan bu yana kaybolmuştu. Lokman Aslan'ın ağabeyi Mahsun Arslan, geçen yıl Ramazan Ayı'nda ortanca kardeşini trafik kazasında yitirdiğini, küçük kardeşi Lokman'ın da kaybolmasıyla dünyasının kabusa döndüğünü aktardı.



Müjdeli haberi bugün aldıklarını aktaran Aslan, "Kardeşim geçen haftadan beri kayıptı. Her tarafta kendisini aradık ama bir türlü bulamadık. İkamet ettiği Kurtalan ilçesinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Konakpınar köyü yakınlarında çobanlar tarafından bulunmuştu. Psikolojisi bozuk olan kardeşim bir hafta ne yemiş ne içmiş nerede kalmış bilmiyorum. Gidebileceği dost ve akrabaları aradık ancak bir netice alamamıştık. Şimdi mutluyuz" dedi.

Mehmet Niyazi Deniz