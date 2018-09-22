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Kayıp genç aranırken başka bir ceset bulundu

Kayıp genç aranırken başka bir ceset bulundu
Kayıp genç aranırken başka bir ceset bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lefkoşa kentinde 6 gündür kayıp olan bir gencin arama çalışmaları sırasında, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa'ya bağlı Çayırova köyünde 6 gündür haber alınamayan Veysel Coşkun isimli genç için KKTC genelinde arama çalışmaları başlatıldı. Gazi Mağusa kazasına bağlı Kaplıca -Mersinlik köyünde bir balıkçı tarafından Çoşkun'a ait kıyafetler ile bir cep telefonu bulundu. Bulunan kıyafetleri ailesi tarafından teyit edilirken Veysel Coşkun'a bir türlü ulaşılamadı. KKTC polisi Veysel Coşkun için başlattıkları arama çalışmalarında ise aynı bölgeye bir kilometre uzaklıkta sahil kenarında bir erkek cesedi buldu. Polis cesedin kimliğini henüz belirlenemezken, cesedin 18 Temmuz tarihinde Yeni Erenköy Sahili açıklarında batan mülteci gemisindeki yolculardan biri olabileceği belirtildi. 

KKTC Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada bulunan cesedin kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini onayladı. Subaylık açıklamasında, “Ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, cesette darp veya cebir izine, delici-kesici alet yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadı” ifadelerine yer verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma hala devam ediyor.  

Emir Abdurrahman Bulut 

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