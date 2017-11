Kayıp genç kızdan 27 gündür haber alınamıyor

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki evinden 20 Ekim 2017 günü ayrılan Gizem Kaya'dan bir daha haber alınamadı. Kızının eve dönmemesi üzerine baba Mustafa Kaya, durumu polise bildirdi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan gözü yaşlı baba, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, “Ben bir babayım, kızım gittiğinden beri ailece çok perişanız. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şubat ayında da evden kaçmıştı. Bir hafta sonra polisler bulup getirdi. Biz de bağrımıza bastık. Bu kez Ekim ayında kaybolduktan sonra her yere gittim ama hiç bir haber alamadım. Şu an kızımın durumu nasıl, ne yiyor, ne içiyor ve nerede hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum” diye konuştu. Kızının bulunması için "kayıp aranıyor" afişleri bastırdığını ve ailevi bir sorunlarının olmadığını öne süren Kaya, “Kızım kaçmış da olabilir, kaçırılmış da olabilir. Haber alamadığımız için kızımın hayatından endişe ediyorum" dedi.

Kaya, kızının bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım isteyerek, “İnsanlık namına görenler veya bilenler varsa polis 155, jandarma 156 veya benim 0553 873 73 62 numaralı telefonuma ulaşsınlar” şeklinde konuştu.