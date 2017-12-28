Diğer
Kategoriler

Kayıp genç kızın çantası dere yatağında bulundu

Kahramanmaraş’ta dün ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 20 yaşındaki Fatmagül Berk’in bulunması için arama çalışmaları başladı.

Kayıp genç kızın çantası dere yatağında bulundu

28 Aralık 2017 00:43

Edinilen bilgiye göre, dün evden ayrılan Fatmagül Berk’in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, il genelinde arama çalışmasına başladı. Bugün akşamüzeri Yunusemre Mahallesi üzerinde gezintiye çıkan 85 yaşındaki Halil Torun, bir ağacın yanında çanta buldu. Bulduğu çantanın içini kontrol eden yaşlı adam cep telefonu ile bir genç kızın kimliğiyle karşılaştı. Çantanın sahibini bulmak için polise bilgi veren yaşlı adamın ihbarı üzerine, olay yerine AFAD ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kayıp genç kızın çantasının dere yatağında çıkmasıyla olaya cinayet şüphesiyle bakan polis, 100 kişilik arama ekibiyle dere yatağını gece boyunca taradı. Çantayı bulan yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda arama çalışmalarını sürdüren polis ve AFAD ekiplerinin, dere yatağında arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

Muhammet Özer
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç