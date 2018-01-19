Kayıp gencin cesedi gölde bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hasta bakıcı olarak çalışan Yahya Han Doğan (32), 15 Ocak'ta Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü'ne geldi. Otomobilini park eden Doğan, ablası Hacer Dokuyucu'yu arayıp, "Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin" dedi. Cep telefonunu aracına bırakan Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile, polise giderek Doğan'ın bulunmasını istedi. İhbar üzerine polis, Yahya Han Doğan'ın otomobilini Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

Doğan'ın intihar ettiğini değerlendiren su altı polisleri, 5 gün boyunca baraj gölünde arama yaptı ancak bir sonuç alamadı. Olay günü Doğan'ın otomobilinin köprü üzerinden geçiş anını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler aramayı genişletti. Aramayı önce tek başına dalgıç polis yaparken, bugün aramalara jandarma dalgıçlar da katıldı. Bugün saat 17.30 sıralarında jandarma ekipleri köprüden yaklaşık 15 metre ileride göl içinde Doğan'ın cansız bedenini buldu. Jandarma bir süre cesedin kolundan tutup bekledi. Daha sonra cenaze bota çıkartılıp ceset torbasına konularak karaya getirildi. Bu sırada Doğan'ın 5 gündür köprüde bekleyen ağabey ve ablaları gözyaşlarına boğuldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

