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Kayıp gencin cesedi gölden çıktı

Isparta’nın Eğirdir Gölü’nde erkek cesedi bulundu.

Kayıp gencin cesedi gölden çıktı

31 Ekim 2017 18:23

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Isparta'da Eğirdir Gölü Cami Mahallesi kıyısında hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiyenin çalışmasıyla ceset gölden çıkarıldı. Polisin incelemesinde cesedin üzerinden 27 yaşındaki Şahin Kayır'a ait kimlik çıktı. Kayır hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi. 

Ferhat Kaya
 

Etiketler: ısparta, kayıp

 

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