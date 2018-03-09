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Kayıp gencin cesedi kanalda bulundu

Manisa'da 4 gündür kayıp olan 17 yaşındaki gencin cesedi evinin yakınındaki sulama kanalında bulundu.

Kayıp gencin cesedi kanalda bulundu

09 Mart 2018 18:53

Olay, bugün 17.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. Kanalının yanındaki yoldan geçen bir vatandaş, suyun içerisinde bir ceset gördü. Bunun üzerine vatandaş, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kanalın içerisindeki cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Yapılan kimlik incelemesinde cesedin, 5 Mart tarihinde Akpınar Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Muhammed Arık’a ait olduğu öğrenildi. Arık’ın öldüğünü duyan ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan aile bireylerinden bir kısmına 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. 5 gündür polis ve ailesi tarafından aranan Muhammed Arık’ın cesedinin evinin yaklaşık 200 metre yakınındaki sulama kanalında bulunması da dikkat çekti. Gencin cansız bedeni olay yerine gelen savcı tarafından incelenmesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Etiketler: ceset, kayıp genç, manisa

 

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