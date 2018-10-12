Kayıp gencin cesedi ormanda bulundu

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Killik Mahallesinde ikamet eden Nasıf Şen (25) isimli gençten dün gece haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama yapan ekipler, Nasıf Şen'in cansız bedenini bileği kesilmiş şekilde evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Nasıf Şen'in bileklerini keserek intihar etiği tahmin ediliyor.

Nasıf Şen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ersoy Yalçın

