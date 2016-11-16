11 Kasım Cuma günü saat 22.00’de evden ayrılan Muharrem Samtaş bir daha eve dönmedi. 11 Kasım Cuma günü işe gitmek için evden çıkan Muharrem Samtaş’ın 12 Kasım Cumartesi günü Dağmarmara Karaköy’de bir düğüne katıldı öğrenildi. Arkadaşlarının en son Muharrem Samtaş’ı düğünde gördüğü öğrenilirken, düğün çıkışında bir iş arkadaşını arayıp "Yarım saat sonra geliyorum" dediği ifade edildi.

5 gündür haber alınamayan Samtaş'ı bulmak için bölgede yapılan arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri ile jandarma ekipleri katıldı. Dronlar ve ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında acı haber alındı. Kayıp gencin, Çatalköprü ile Aşağı Bozkır yakınlarında yaklaşık 70 metre yükseklikten otomobili ile uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlker Uyar