Kayıp helikoptere ulaşıldı: 3 ölü

Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığı’nın Sibirya Bölgesel Merkezi, 2 Eylül’de Rusya’nın İrkusts vilayetinde düşen Mi-8 helikopterinin enkazına ulaştıklarını açıkladı. Yetkililerin açıklamasına göre, İrkutsk Bölgesi’ne düşen Mi-8 helikopterinin yakınlarında 3 kişinin cesedinin de bulunduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, “Kurtarma ekipleri uydu ile bilgi vererek helikopter kalıntıları yakınında helikopter mürettebatının cesetlerini bulduklarını haber verdiler” denildi.

Öte yandan, cesetleri kaza mahallinden taşımak için çalışmalar yapılıyor. Kurum ayrıca, uluslararası komisyonun, helikopterin düşüş nedenlerini araştıracağını da duyurdu.