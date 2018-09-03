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Kayıp helikoptere ulaşıldı: 3 ölü

Rusya’nın İrkusts vilayetinde düşen Mi-8 helikopterinin enkazı bulundu. Helikopterdeki tüm mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Kayıp helikoptere ulaşıldı: 3 ölü

03 Eylül 2018 12:49

Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığı’nın Sibirya Bölgesel Merkezi, 2 Eylül’de Rusya’nın İrkusts vilayetinde düşen Mi-8 helikopterinin enkazına ulaştıklarını açıkladı. Yetkililerin açıklamasına göre, İrkutsk Bölgesi’ne düşen Mi-8 helikopterinin yakınlarında 3 kişinin cesedinin de bulunduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, “Kurtarma ekipleri uydu ile bilgi vererek helikopter kalıntıları yakınında helikopter mürettebatının cesetlerini bulduklarını haber verdiler” denildi. 

Öte yandan, cesetleri kaza mahallinden taşımak için çalışmalar yapılıyor. Kurum ayrıca, uluslararası komisyonun, helikopterin düşüş nedenlerini araştıracağını da duyurdu.  

 

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