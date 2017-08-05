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Kayıp Hollandalı turisti AFAD, polis ve jandarma arıyor

Hollandalı turist 22 yaşındaki Joey Hoffman’ın, gezmek için geldiği Mersin’in Silifke ilçesinde kaybolması ile ilgili olarak, birlikte Türkiye’ye geldiği arkadaşı çift ile görüştükleri emlakçıların ifadeleri üzerine Narlıkuyu Mahallesi'nde AFAD, polis ve jandarma arama çalışması başlattı.

Kayıp Hollandalı turisti AFAD, polis ve jandarma arıyor

05 Ağustos 2017 11:55

Joey Hoffman, temmuz ayı başında arkadaşları Hollandalı 34 yaşındaki Björn Breukers ve Tarsuslu eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile birlikte gezmek için Türkiye’ye geldi. Kiraladıkları araçla Mersin’i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz’da arsa satın almak için gezdiği Narlıkuyu’da kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman'a ulaşamayınca durumu Hollanda’daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçti.

Hoffman’ın bulunması için çalışmasını sürdüren Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hollandalı Björn Breukers ve eşi Derya Ün Breukers ile ev ve arsa için aracılık eden emlakçıların olayla ilgili ifadesi alındı. Björn Breukers ve eşi Derya Ün Breukers Silifke Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra Adliyeye sevk edildi.
Serbest kalan çiftin ifadesi üzerine en son kamp kurup arsa satın almak istedikleri Narlukuyu’da Başbakanlık Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen 20 ekip, Silifke İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Silifke Jandarma Komutanı Serdar Ağbaş’tan oluşan 80 kişilik ekip, iki arama kurtarma köpeği ve iki drone ile Joey Hoffman’ı arama çalışmaları başlatıldı.

AFAD, polis ve jandarma özel ekiplerinin Narlıkuyu bölgesinde alınan ifadelere göre, arama kurtarma çalışmasına bir süre devam edecekleri bildirildi.  

Murat Şengi

Etiketler: arama, Hollandalı turist, mersin


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