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Kayıp ilanı verilen kişi bir arabada ölü olarak bulundu

Adana’da ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunan kişi, bir akrabasına ait otomobilde bıçaklanarak öldürüldü.

Kayıp ilanı verilen kişi bir arabada ölü olarak bulundu

22 Ağustos 2017 07:28
Kayıp ilanı verilen kişi bir arabada ölü olarak bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam İlçesi Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında meydana geldi. Çevrede devriye atan polisler, göl kenarında park halindeki bulunan araçların yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. Söz konusu araçlardan 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis ekibi, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz olduğu fark etti. Polis ekiplerince olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Kazım Fidancı'nın (69) öldüğünü belirlendi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme polislerinin, araçta ve Fidancı’da yaptığı incelemede, göğüsüne aldığı bıçak darbesi sonucu öldüğü belirledi. Polisler, araç ve çevresinde yaptığı geniş çaplı araştırmada suç aletine rastlamadı.
Fidancı’nın ailesinin dün akşam polise kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Cesedin bulunduğu aracın ise Fidancı’nın bir akrabasına ait olduğu öğrenildi. Kazım Fidancı’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 69 yaşındaki Kazım Fidancı’yı bıçaklayan kişi ve kişileri yakalamak için cinayet büro amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Süleyman Cenk İdaye
 


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