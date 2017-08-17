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Kayıp iş adamına ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu

Gaziantep'te meydana gelen yangında kül olan fabrikada kadavra arama köpekleri tarafından gerçekleştirilen aramada, olayın ardından haber alınamayan iş adamı Tuncay Kara'ya ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri bulundu.

Kayıp iş adamına ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu

17 Ağustos 2017 14:46

Gaziantep'te bir iplik fabrikasında 70 saat önce yangın çıkmış, yangın 15 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın esnasında fabrikada olduğu ileri sürülen ve yangından sonra bir daha kendisinden haber alınamayan iş adamı Tuncay Kara'ya ise ulaşılamıyordu. Fabrikada günlerdir yürütülen arama çalışmalarında fabrika sahibi Tuncay Kara'ya ait hiç bir ize ulaşılamamıştı.

Arama çalışmalarının sonlandırılacağı gün fabrikada Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü Kadavra arama köpekleri Endy ve Obert, eğitmenleri eşliğinde yaklaşık 15 bin metrekarelik fabrika alanında arama yaptı. Enkaz altında iş adamı Tuncay Kara'ya ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler üzerine polis olay yeri ekipleri bölgeye çağrıldı. Ekiplerin yapacağı incelemenin ardından, kemiklerin incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirileceği belirtildi.

Etiketler: Gaziantep


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