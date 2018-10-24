Kayıp Japon gazeteci Türkiye'de

Vali Erdal Ata yaptığı açıklamada, 23 Ekim Salı günü üzerinde tanıtım kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğu belirtilen bir kişinin güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan çalışma sonrasında Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "Devletimizin ilgili birimleri tarafından Japon makamları ile yapılan istişareler neticesinde söz konusu şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon mensubu Yasuda/Jumpei Yamamato olduğu tespit edilmiştir. Şu anda Göç İdaresinde Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Japon gazeteci, Japon yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda işlemleri bittikten sonra teslim edilecek” dedi.

Vali Ata, ayrıca Japon gazetecinin Türkiye'ye getirilmesi için herhangi bir askeri bir operasyon yapılmadığını ifade ederek emniyet ve istihbarat birimlerinin yaptığı çalışma sonrasında Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Adem Karagöz-Gökhan Aklan