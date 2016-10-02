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Kayıp kadından 4 gündür haber alınamıyor

Kastamonu’da 4 gün önce evden ayrılan kadından haber alınamıyor.


02 Ekim 2016 14:54

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü Erekli Mahallesinde tek başına ikamet eden Zeliha Yürüşen, 4 gün önce evden ayrıldı. Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Zeliha Yürüşen, emniyet güçleri tarafından aranıyor. 

 

İlhan Yazan

Etiketler: kastamonu, kayıp kadın, Zeliha Yürüşen


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