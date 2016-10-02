Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü Erekli Mahallesinde tek başına ikamet eden Zeliha Yürüşen, 4 gün önce evden ayrıldı. Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Zeliha Yürüşen, emniyet güçleri tarafından aranıyor.

İlhan Yazan