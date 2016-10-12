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Kayıp kadının cesedi 21 gün sonra sulama kanalında bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 gün önce kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulundu.

Kayıp kadının cesedi 21 gün sonra sulama kanalında bulundu

12 Ekim 2016 20:00

Olay, Manavgat’ın Ulukapı Mahallesi Sakallar mevkiinde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalında bir kadının cesedini gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedi inceledi. Çürümeye başlayan cesedin üzerindeki kıyafetlerden 21 gün önce Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Rukiye Ay’a ait olabileceği ihtimali üzerine teşhis için olay yerine Ay'ın eşi ve yakınları çağrıldı. Rukiye Ay'ın teşhis edilmesinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

26 Eylül sabah evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rukiye Ay için jandarma tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Rukiye Ay'ın Çeltikçi Mahallesi'nde ikamet ettiği evi merkez alınarak yapılan çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra özel eğitimli 2 köpek de katılmıştı. Aramalar esnasında çevrede bulunan ormanlık alan, su yolları ve kuyular da kontrol edilmişti.  

Arif Kaplan
 

Etiketler: kayıp


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