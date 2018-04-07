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Kayıp kadının cesedi ırmakta bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadının cesedi Göksu Irmağında bulundu.

Kayıp kadının cesedi ırmakta bulundu

07 Nisan 2018 09:33

Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce ayrılan 7 çocuk annesi Elif Eşim'in (62) akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Gece saatlerinde el feneriyle çevre taraması yapan jandarma ekipleri Eşim'i bulamayınca, sabah saatlerinde arama çalışmalarına devam etti. Arama sırasında Göksu Mahallesi çiftlik mevkii sınırları içerisindeki ırmak kenarında bir çift terlik ve bir adet gözlük tespit edildi. Eşyaların kayıp şahsa ait olduğu öğrenilmesi üzerine baraj kapakları kapattırılarak ırmak çevresinde akış yönü istikametince arama faaliyetlerine yoğunluk verildi. Elif Eşim'in cesedi Göksu Irmağı içerisinde çalılıklara takılmış halde bulundu. Eşim'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Göksu Mahalle Muhtarı Fikret Aksun, şunları söyledi:  "Mahalle sakinlerimizden Elif Eşim’in eşi yıllar önce vefat etti. Torunuyla birlikte kalıyorlardı. Okuldan gelen torununa yemek vermiş. Torunu yemek yerken dışarı çıkan Elif Eşim, bir daha eve dönmeyince dedesine ve komşularına haber verip aramaya çıkmışlar. Bulunmayınca jandarmaya haber verildi."

Öte yandan, Eşim'in yatak odasındaki yastığının altına “Bundan çocuklarım sorumlu değildir. Böyle olması gerekiyordu" yazılı not bulunduğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı kadının intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği soruşturma sonucunda belli olacak.  

Hasan Çetin

Etiketler: kayıp kadın, mersin

 

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