Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güven Köyü mevkiindeki bir mermer ocağında aşçılık ve bekçilik yaptığı öğrenilen Ayhan Kuruok’a ulaşamayan yakınları firma yetkililerine haber verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan şantiyeye bir gün sonra ulaşan yetkililer Kuruok’un sigarası ve cep telefonuna ulaşsa da kendisini bulamadı. Bunun üzerine mermer ocağı çalışanları AFAD ve Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarı alır almaz olay yerine ulaşan Bursa AFAD ekipleri 3 gün boyunca kayıp adamı yoğun kar altında aradı. Devecikonağı, Alpagut ve Güven Köyleri arasındaki karla kaplı kırsal bölgeyi de karış karış arayan ekipleri, Kuruok’un izine rastlamadı. Mermer Ocağının karla kaplı şantiyesinde sondaj araması yapan ekipler Ayhan Kuruok’un cesedini bir direğin dibinde üzeri karla kaplı donmuş halde buldu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aylah Kuruok’un cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

En son 29 Aralık’ta sosyal medya hesabından şantiyede kaldığı barakanın kapısından kar fotoğrafını çekip ’Çok kar yağıyor’ notuyla paylaşan Ayhan Kuruok’un bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.