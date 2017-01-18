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Kayıp kız Bodrum’da bulundu

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, 4 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Pınar Türkan Şit, 27 yaşında M.K ile Bodrum İlçesi’nde bir evde bulundu.

Kayıp kız Bodrumda bulundu

18 Ocak 2017 11:40

Marmaris’te 4 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Pınar Türkan Şit’i bulmak için polis seferber oldu. Kent merkezinde ki 50 MOBESE ve 17 iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, dün (Salı) akşam saat:19.00 sıralarında bir kişinin otomobiline binerek şehir dışına gittiğini tespit etti. Plakayı araştıran polis, bir firmadan M.K. adına kiralandığı öğrenildi. Otomobilin Araç Takip Sistemi (GPS) yapılan incelemesinde Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde park halinde olduğu belirlendi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumu Bodrum’da ki meslektaşlarına bildirdi.

Bodrum İlçesi’nde bir eve yapılan baskında 15 yaşında ki Pınar Türkan Şit ve Mehmet Kondu yakalandı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kondu’nun Marmaris’te bir motosiklet satış ve tamir dükkânı bulunduğu, sicil kaydının bulunmadığı tespit edildi.

Kiralık otomobille beraber kaçtıkları tespit edilen Kondu ve Şit’in yapılacak işlemler ardından Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi. Polis, anneannesine telefonla ulaşarak torununun bulunduğu bildirdi. 

Vural Efecik
 

Etiketler: kayıp kız


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